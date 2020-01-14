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Красноярцам дали советы по безопасности на крещенские купания

Главная Общество
Красноярск
12:00 14 Января 2020
красноярск, общество, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как правильно окунаться в прорубь во время крещенских праздников. 

Так, для ныряний необходимо использовать исключительно официально отведенные для этих целей водоемы - там в случае ЧП будут дежурить медики и спасатели. 

«Вода в прорубях предназначена только для купания, употреблять ее для питья или приготовления пищи не рекомендуется, как всякую воду из открытого водоема», - рассказали в ведомстве. 

По словам экспертов, купаться в проруби можно не всем - это противопоказано людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, систем, а также органов дыхания. От купания стоит воздержаться простуженным или только что переболевшим красноярцам. Медики рекомендуют исключить алкоголь до и после погружения. 

Отметим, что список купелей на крещение пока не опубликован - Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования качества воды. 

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