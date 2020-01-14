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Красноярских школьников начнут строго наказывать за снюс

Главная Общество
Красноярск
11:15 14 Января 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Управление образования Красноярска начало борьбу с никтотиносодержащей продукцией - теперь за употребление снюса в школах учеников ждет наказание, рассказали в мэрии. 

«В случае обнаружения у ученика никотинсодержащей смеси, сотрудник школы обязан изъять ее и поставить в известность родителей. Ученика ждет профилактическая беседа, а в случае повторного нарушения подростка могут поставить на внутришкольный учет», - пояснили в управлении образования. 

Подросткам запретили приносить, хранить и употреблять снюс в стенах образовательных учреждений. В акты школ уже внесли соответствующие изменения. Тоже самое касается и электронных сигарет - до официального запрета дети не стеснялись «дымить» прямо в школах, пояснили в администрации.  Нередко вейпы им дарили родители, которые не до конца понимали вред от курения. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что два школьника из Железногорска отравились снюсом. Мальчиков удалось спасти. Красноярские медики утверждают, что такие вещества вызывают привыкание и содержат предельное количество никотина. За продажу снюса несовершеннолетним к ответственности привлекаются и торговые сети Красноярска. 

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