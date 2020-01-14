14 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»

Главная Общество
Красноярск
10:37 14 Января 2020
конкурс, предприятие, награды и премии, промышленность
версия для печати Ico_print

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») награждено по итогам Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»-2019.

Предприятие получило диплом в номинации «Продукция производственно-технического назначения» за выпуск портландцемента типа ЦЕМ I класса 32,5 быстротвердеющего (ЦЕМ I 32,5Б). Данный вид материала предназначен для изготовления бетонных и железобетонных, сборных или монолитных конструкций и элементов (особенно при повышенных требованиях к динамике набора прочности в ранние сроки твердения), а также применяется в дорожном строительстве. Используется портландцемент ЦЕМ I 32,5Б и при производстве асбестоцементных изделий: Красноярский цементный завод поставляет его ООО «Комбинат «Волна», которое также функционирует в составе холдинговой компании «Сибирский цемент». К слову, по итогам 2019 года комбинату присвоено звание лауреата конкурса программы «100 лучших товаров России» за выпуск хризотилцементной продукции.

Завоевав статус дипломанта, Красноярский цемзавод добился права в течение двух лет использовать логотип конкурса программы в рекламных целях и размещать его на упаковке цемента. Персональной награды – почетного знака «Отличник качества» – удостоен директор по горным работам ООО «Красноярский цемент» Сергей Маскаев.

«Красноярский цементный завод участвует в конкурсе восьмой год. Практически все виды цемента, которые мы производим (а всего их девять), получили высокую оценку экспертов отрасли, – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин. – На нашем предприятии качеству цемента традиционно уделяется особенное внимание. Контроль за качественными показателями ведется на каждом этапе производства, от добычи сырья до доставки готовой продукции потребителю. Сегодня такой подход является необходимым условием успешной деятельности на высококонкурентном рынке цемента».

Напомним, что в конкурсе «100 лучших товаров России» ежегодно участвуют компании из 80 субъектов страны. Красноярский край присоединился к программе в 1999 году, и с тех пор ее популярность не снижается. За два десятилетия 500 предприятий и организаций региона представили на суд экспертов всего около 1000 наименований товаров и услуг.

На фото: Представитель главы Росстандарта в Сибирском федеральном округе Василий Моргун, директор по горным работам ООО «Красноярский цемент» Сергей Маскаев и министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»-2019.

Фото: пресс-служба АО «ХК «Сибцем»
По материалам пресс-службы АО «ХК «Сибцем»

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В краевом правительстве подводят первые итоги новой лесной политики

В краевом правительстве подводят первые итоги новой лесной политики

14 Января 2020 г.
Работа направлена на декриминализацию лесной отрасли
Новости Красноярска: Прокуратура подала в суд на мэрию за ненадлежащее содержание дорог в Красноярске

Прокуратура подала в суд на мэрию за ненадлежащее содержание дорог в Красноярске

14 Января 2020 г.
Ранее УДИБ привлекали к административной ответственности
Новости Красноярска: «Аэрофлот» изменил расписание рейсов из красноярского хаба

«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из красноярского хаба

13 Января 2020 г.
В программе отсутствую полеты в Игарку
Новости Красноярска: В Красноярске отключат новогоднюю иллюминацию

В Красноярске отключат новогоднюю иллюминацию

13 Января 2020 г.
Праздничный режим возобновят по случаю приезда спортсменов на турнир по борьбе
Новости Красноярска: На Красноярском водохранилище заметили краснокнижного орлана

На Красноярском водохранилище заметили краснокнижного орлана

13 Января 2020 г.
Птицы в это время улетают из края
Новости Красноярска: Красноярский край попал в топ-10 регионов по покупке электромобилей

Красноярский край попал в топ-10 регионов по покупке электромобилей

13 Января 2020 г.
Рейтинг составлен за 2019 год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске резко потеплеет

В Красноярске резко потеплеет

13 Января 2020 г.
Температура начнет повышаться с понедельника
Новости Красноярска: Синоптики объяснили аномально теплую зиму в Красноярском крае

Синоптики объяснили аномально теплую зиму в Красноярском крае

10 Января 2020 г.
Причина в отсутствии зон высокого давления
Новости Красноярска: В Красноярск идут 20-градусные морозы

В Красноярск идут 20-градусные морозы

9 Января 2020 г.
9 января в городе будет около -7…-9°С
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19