В краевом правительстве подводят первые итоги новой лесной политики

На заседании президиума краевого правительства подведены первые итоги реализации новой лесной политики в регионе. Работа направлена на декриминализацию лесной отрасли - количество мест контролируемой переработки древесины было увеличено в 2,5 раза – их теперь больше тысячи. Лесничества перешли на биржевые торги лесоматериалами. Это позволяет сделать реализацию древесины прозрачной и минимизировать теневой оборот.

Так, на бирже в 2019 году была реализована девятая часть заготовленной в крае древесины. Кроме того, увеличена численность лесных инспекторов, для эффективности их работы приобретается новая техника.

«Следующий этап – внедрение принципов общественного договора, принятие лесопользователями повышенных обязательств. Так, в рамках Лесной хартии арендаторы лесных участков обязуются на 20% увеличить объемы восстановления лесов и обеспечить опережающие темпы проведения лесоустройства. В 21 территории края у заработали муниципальные комиссии по контролю над целевым использованием древесины, выделенной населению под личные нужды», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

В ходе заседания глава региона Александр Усс отметил, что Красноярский край имеет все шансы стать образцовым регионом по наведению должного порядка в лесной отрасли.