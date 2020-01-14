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В краевом правительстве подводят первые итоги новой лесной политики

Главная Общество
Красноярск
08:55 14 Января 2020
общество, красноярск, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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На заседании президиума краевого правительства подведены первые итоги реализации новой лесной политики в регионе. Работа направлена на декриминализацию лесной отрасли - количество мест контролируемой переработки древесины было увеличено в 2,5 раза – их теперь больше тысячи. Лесничества перешли на биржевые торги лесоматериалами. Это позволяет сделать реализацию древесины прозрачной и минимизировать теневой оборот.

Так, на бирже в 2019 году была реализована девятая часть заготовленной в крае древесины. Кроме того, увеличена численность лесных инспекторов, для эффективности их работы приобретается новая техника.

«Следующий этап – внедрение принципов общественного договора, принятие лесопользователями повышенных обязательств. Так, в рамках Лесной хартии арендаторы лесных участков обязуются на 20% увеличить объемы восстановления лесов и обеспечить опережающие темпы проведения лесоустройства. В 21 территории края у заработали муниципальные комиссии по контролю над целевым использованием древесины, выделенной населению под личные нужды», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

В ходе заседания глава региона Александр Усс отметил, что Красноярский край имеет все шансы стать образцовым регионом по наведению должного порядка в лесной отрасли.

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