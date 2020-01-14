Прокуратура подала в суд на мэрию за ненадлежащее содержание дорог в Красноярске

Прокуратура Красноярска направила иски в Октябрьский районный суд к департаменту городского хозяйства мэрии и управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети города. Выявлены нарушения в части установки ограждений на пешеходных переходах по 173 адресам, а также оборудования 55 остановок.

Ранее прокуратура и ГИБДД направляли властям представления об устранении этих нарушений, но ничего не было сделано, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В пресс-службе краевой прокуратуры отметили, что за 2018 год УДИБ был 157 раз привлечен к административной ответственности за нарушения при содержании дорог. Общая сумма штрафов составила 23,6 млн рублей. В 2019 году ведомство выплатило 13,1 млн рублей штрафов.