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Прокуратура подала в суд на мэрию за ненадлежащее содержание дорог в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
08:30 14 Января 2020
общество, красноярск, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Прокуратура Красноярска направила иски в Октябрьский районный суд к департаменту городского хозяйства мэрии и управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети города. Выявлены нарушения в части установки ограждений на пешеходных переходах по 173 адресам, а также оборудования 55 остановок.

Ранее прокуратура и ГИБДД направляли властям представления об устранении этих нарушений, но ничего не было сделано, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В пресс-службе краевой прокуратуры отметили, что за 2018 год УДИБ был 157 раз привлечен к административной ответственности за нарушения при содержании дорог. Общая сумма штрафов составила 23,6 млн рублей. В 2019 году ведомство выплатило 13,1 млн рублей штрафов.

«Большинство нарушений до настоящего времени не устранено: 14 улиц в Свердловском районе Красноярска по-прежнему не обеспечены стационарным электрическим освещением и тротуарами, на улицах Вильского и Елены Стасовой в Октябрьском районе не устранены повреждения дорожного полотна», - добавили в прокуратуре.

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