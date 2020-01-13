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«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из красноярского хаба

Главная Общество
Красноярск
17:13 13 Января 2020
общество, красноярск, аэрофлот
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание полетов из нового хаба в красноярском аэропорту. В полетной программе весеннего расписания - с 29 марта по 24 июля - отсутствуют вылеты в Игарку. Зато авиаперевозчик добавил рейсы в Тюмень и Братск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Интерфакс Сибирь».

Таким образом, «Аэрофлот» станет единственной авиакомпанией, которая будет выполнять полеты в Братск из Красноярска. Об открытии рейсов в Тюмень ранее заявлял авиаперевозчик «Ямал». 

Напомним, в октябре 2019 года «Аэрофлот» запустил продажу билетов на новые направления из Красноярска. В планах у авиакомпании увеличить пассажиропоток к 2023 году до 100 млн человек. 

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