«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из красноярского хаба

Российская авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание полетов из нового хаба в красноярском аэропорту. В полетной программе весеннего расписания - с 29 марта по 24 июля - отсутствуют вылеты в Игарку. Зато авиаперевозчик добавил рейсы в Тюмень и Братск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Интерфакс Сибирь».

Таким образом, «Аэрофлот» станет единственной авиакомпанией, которая будет выполнять полеты в Братск из Красноярска. Об открытии рейсов в Тюмень ранее заявлял авиаперевозчик «Ямал».

Напомним, в октябре 2019 года «Аэрофлот» запустил продажу билетов на новые направления из Красноярска. В планах у авиакомпании увеличить пассажиропоток к 2023 году до 100 млн человек.