В Красноярске отключат новогоднюю иллюминацию

В Красноярске с 14 января отключат праздничную иллюминацию - подсветка перейдет на обычный режим работы, предупредили в мэрии.

Новогоднюю иллюминацию в этом году запустили 20 декабря - в городе подсветили более сотни магистралей и объектов. В особом праздничном режиме работали и красноярские мосты - Коммунальный, вантовый и Николаевский.

«С завтрашнего дня по будням ​на сооружениях будут гореть неяркие огни, а в выходные - режимы легких световых переливов или однотонное освещение», - рассказали в администрации.

Отметим, что подсветку снова ненадолго включат по случаю приезда спортсменов из разных стран на турнир по борьбе имени Ивана Ярыгина. Он пройдет в краевом центре с 23 по 26 января.

После закрытия турнира во всех районах Красноярска начнут разбирать новогодние елки.

Фото: А. Черных