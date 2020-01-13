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В Красноярске отключат новогоднюю иллюминацию

Главная Общество
Красноярск
13:57 13 Января 2020
общество, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске с 14 января отключат праздничную иллюминацию - подсветка перейдет на обычный режим работы, предупредили в мэрии. 

Новогоднюю иллюминацию в этом году запустили 20 декабря - в городе подсветили более сотни магистралей и объектов. В особом праздничном режиме работали и красноярские мосты - Коммунальный, вантовый и Николаевский. 

«С завтрашнего дня по будням ​на сооружениях будут гореть неяркие огни, а в выходные - режимы легких световых переливов или однотонное освещение», - рассказали в администрации. 

Отметим, что подсветку снова ненадолго включат по случаю приезда спортсменов из разных стран на турнир по борьбе имени Ивана Ярыгина. Он пройдет в краевом центре с 23 по 26 января. 

После закрытия турнира во всех районах Красноярска начнут разбирать новогодние елки.  

Фото: А. Черных

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