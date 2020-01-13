На Красноярском водохранилище заметили краснокнижного орлана

Редкого орлана-белохвоста встретили инспекторы Минэкологии во время рейдов в Балахтинском районе. Краснокнижная птица пролетала над Красноярским водохранилищем.

Орлан-белохвост - перелетная птица. Обычно он улетает из края в конце сентября, так поздно в регионе пернатых этого вида не встречали.

«Орлан-белохвост крупнее беркута, масса тела может достигать 7 кг, размах крыльев - 2-2,5 метра. От орлов птица отличается более широкими крыльями, мощным и высоким желтым клювом. Особенность силуэта летящего орлана – длинные и широкие «прямоугольные» крылья, относительно маленькая голова и широкий короткий хвост клиновидной формы. У взрослых птиц хвост чисто белый, у молодых хвост и клюв темные», - рассказали в Минэкологии.

Чаще всего орланов можно встретить в северной тайге - там много диких водоемов. Птицы таких размеров должны обитать в удаленных территориях, уверены специалисты. Орланы часто гибнут из-за браконьеров и в результате разорения гнезд.

Фото: simple-fauna.ru