Красноярский край попал в топ-10 регионов по покупке электромобилей

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг российских регионов по количеству купленных в 2019 году электромобилей. Красноярский край вошел в топ-10, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На первом месте идет Москва - за 11 месяцев прошлого года в столице купили 107 электрокаров. В Подмосковье количество таких машин в разы меньше - 24. На третьем месте идет Приморский край - 22 электромобиля.

По объему рынка новых электрокаров Красноярский край (9 шт.) уступил Иркутской области, где приобретено 11 безбензиновых транспортных средств.

По данным экспертов, 97% рынка новых электрокаров в России приходится на продукцию трех марок – Jaguar (125 шт.), Nissan (121 шт.) и Tesla (69 шт.).

Напомним, в Железногорске планируется изготовить первую опытную станцию для зарядки электротранспорта. Станции предусматривают наличие двух пистолетов для быстрого заряда постоянным током от обычной и евророзетки.