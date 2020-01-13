Губернатор Красноярского края завел аккаунт в Instagram

Губернатор Красноярского края Александр Усс зарегистрировался в социальной сети Insragram. В профиле обозначено, что это неофициальная страница главы региона. Новый пользователь успел опубликовать два поста. В первом – официальный комментарий с открытия второй очереди экопарка «Гремячая грива», а во втором – пожелание красноярцам хороших выходных.

«Удалось вырваться в субботу на природу. Сибирская зима всегда вдохновляет и дарит силы. Хороших всем выходных!», - написано на станице губернатора.

Отметим, что на Александра Усса уже подписались более трех тысяч пользователей. Сам он подписан на губернаторов из других регионов, на коллег из федерального и краевого правительства, а также на мэра Красноярска Сергея Еремина, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Добавим, что аккаунты в социальных сетях ведут главы Кузбасса, Новосибирской области, Хакасии, Тувы и др.