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В Красноярском крае открыты 74 ледовые переправы

Главная Общество
Красноярск
09:35 13 Января 2020
общество, красноярск, переправы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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К середине января в Красноярске действует 74 ледовые переправы – только половина из всех запланированных. По последней информации регионального МЧС, 52 зимника работает в Эвенкийском муниципальном районе, еще пять ледовых переправ открыты в Мотыгинском районе, по две в Боготольском и Богучанском, по три в Туруханском районе и на Таймыре. Кроме того, заработали переправы в Ермаковском, Каратузском и Большеулуйском районах.

«Сотрудники МЧС России напоминают - ледовые переправы являются объектами повышенной опасности. Поэтому очень важно соблюдать правила движения по ним», - отметили в пресс-службе ведомства.

Водителям необходимо соблюдать требования по грузоподъемности, очередность выезда на переправу, а также держать дистанцию, переедает корреспондент Sibnovosti.ru.

При плохой видимости выезжать на зимник нельзя. Важно открыть двери автомобилей и отстегнуть ремни безопасности. Водителям автобусов и микроавтобусов придется высадить пассажиров. В МЧС добавили, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений. При движении запрещено останавливаться, обгонять другие машины, допускать остановки, рывки или развороты.

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