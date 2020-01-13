В Красноярском крае открыты 74 ледовые переправы

К середине января в Красноярске действует 74 ледовые переправы – только половина из всех запланированных. По последней информации регионального МЧС, 52 зимника работает в Эвенкийском муниципальном районе, еще пять ледовых переправ открыты в Мотыгинском районе, по две в Боготольском и Богучанском, по три в Туруханском районе и на Таймыре. Кроме того, заработали переправы в Ермаковском, Каратузском и Большеулуйском районах.

«Сотрудники МЧС России напоминают - ледовые переправы являются объектами повышенной опасности. Поэтому очень важно соблюдать правила движения по ним», - отметили в пресс-службе ведомства.

Водителям необходимо соблюдать требования по грузоподъемности, очередность выезда на переправу, а также держать дистанцию, переедает корреспондент Sibnovosti.ru.

При плохой видимости выезжать на зимник нельзя. Важно открыть двери автомобилей и отстегнуть ремни безопасности. Водителям автобусов и микроавтобусов придется высадить пассажиров. В МЧС добавили, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений. При движении запрещено останавливаться, обгонять другие машины, допускать остановки, рывки или развороты.