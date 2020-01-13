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В Красноярске будут повторно отлавливать агрессивных собак

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Красноярск
09:15 13 Января 2020
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевые власти разрешили повторный отлов агрессивных собак в Красноярске. Соответствующее постановление подписал глава регионального правительства Юрий Лапшин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

Раньше уже чипированных и стерилизованных особей повторно на передержку не увозили, несмотря на жалобы со стороны жителей. Подрядчики руководствовались принципом, что такие животные проверены ветеринарами, привиты и не представляют опасности для людей. После проведения всех процедур их выпускают в естественную среду.

Отметим, что собак в Красноярске отлавливают по заявкам жителей. Сообщать об агрессивных животных можно по номеру 005.

В 2019 году подрядные организации отловили 1251 животное, это данные краевой прокуратуры. 

Напомним, в последние несколько месяцев красноярцы жаловались на нападения чипированных собак - особенно часто бродячие животные проявляли агрессию в Академгородке, Студгородке, а также в Ленинском районе. 

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