В Красноярске будут повторно отлавливать агрессивных собак

Краевые власти разрешили повторный отлов агрессивных собак в Красноярске. Соответствующее постановление подписал глава регионального правительства Юрий Лапшин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Раньше уже чипированных и стерилизованных особей повторно на передержку не увозили, несмотря на жалобы со стороны жителей. Подрядчики руководствовались принципом, что такие животные проверены ветеринарами, привиты и не представляют опасности для людей. После проведения всех процедур их выпускают в естественную среду.

Отметим, что собак в Красноярске отлавливают по заявкам жителей. Сообщать об агрессивных животных можно по номеру 005.

В 2019 году подрядные организации отловили 1251 животное, это данные краевой прокуратуры.

Напомним, в последние несколько месяцев красноярцы жаловались на нападения чипированных собак - особенно часто бродячие животные проявляли агрессию в Академгородке, Студгородке, а также в Ленинском районе.