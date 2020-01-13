В Красноярске резко потеплеет

Новая неделя принесет в Красноярск потепление. По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, температура начнет повышаться с понедельника, 13 января. Ночью в городе было около -20°С, днем столбики термометров поднимутся до -10…-12°С. Ожидается переменная облачность, небольшой снег и ветер юго-западного направления до 2-7 м/с.

В ночь на вторник, 14 января, температура не опустится ниже -12°С, днем будет около -9°С, осадки сохранятся.

К середине недели дневные температуры достигнут -5°С, ночью ожидается около -10°С. Такая погода сохранится до конца недели, переедает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, до 18:00 13 января в Красноярске действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.