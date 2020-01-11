Красноярские школьники могут получить грант в 125 тысяч рублей. Деньги выделяет правительство Российской Федерации в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Всего в 2020 году деньги смогут получить те, кто добился успехов в математике, информатике, цифровых технологиях. В этом году гранты в размере 125 тысяч рублей получат 850 учеников со всей страны. К 2021 году гранты планируется предоставить 3,5 тысячам учащихся, к 2022 году — 13,5 тысячам школьников.

«Достижениями считаются победы или статус призера в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, участие в научно-исследовательских проектах», - уточняют организаторы.

Подать заявку на грант можно до 10 октября 2020 года на портале госуслуг в разделе «Мое образование». Также нужно приложить отсканированные копии справки об обучении в школе и документов, подтверждающих достижения. Также в заявлении указываются реквизиты расчетного счета в российском банке, согласие на обработку персональных данных с электронной подписью претендента.

Победителей выберет специальная комиссия при министерстве просвещения Российской Федерации.