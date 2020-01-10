Как в Италии: в канун Нового года красноярцы активно избавлялись от старой мебели

В новогодние праздники красноярцы много ели, устраивали генеральные уборки и дарили подарки. Левобережный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами посчитал, сколько мусора вывез за два последних дня 2019 года и первые восемь дней 2020 года. Так, самым «грязным» днем стало 30 декабря прошлого года, когда на полигон была вывезена 781 тонна отходов, для сравнения это в два раза больше, чем днем раньше. А в целом, в канун Нового Года красноярцы выкинули полторы тысячи тонн мусора.

Особенно много в эти дни региональный оператор вывез разнообразной мебели – чаще всего на контейнерных площадках оказывались старые диваны, стулья, кресла, а также бытовая техника, упаковка и игрушки. Видимо, переняв зародившуюся в Италии традицию, красноярцы решили перед новым годом избавиться от всего старого и ненужного.

«В праздничные дни отходов всегда больше, чем в любые другие. Люди находятся дома, активно проводят время, готовят торжественные столы, проводят генеральные уборки. Мы тоже заранее готовились к праздникам. Увеличили количество автомобилей на линии в отдельные дни. Вели постоянный контроль вывоза отходов, а 2 января даже организовали дополнительный выезд техники по частному сектору Красноярска. И даже получили сообщение от представителей администрации одного из районов города, что на стоянках пугающе чисто» - рассказывает Илья Ильин, директор «Красноярской рециклинговой компании».

В общей сложности за восемь дней нового года региональный левобережный оператор по обращению с ТКО вывез почти 6000 тонн отходов, для сравнения, столько весит железнодорожная ветка Крымского моста. Каждый день на линию выходило в среднем 70 мусоровозов, как и в обычные рабочие дни.