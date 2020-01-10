Резервный борт забрал школьников с места аварийной посадки Ми-8 на севере края

Авиакомпания «КрасАвиа» направила резервный борт к месту аварийной посадки вертолета Ми-8. Воздушное судно, на борту которого было 17 человек, экстренно приземлилось в 206 километрах северо-восточнее Хатанги. Рейс совершался по маршруту «Сындасско - Хатанга».

В итоге всех пассажиров - 12 школьников и двоих сопровождающих - пересадили на резервный транспорт. Никто из них в результате ЧП не пострадал.

Напомним, детей перевозили из поселка Сындасско. Это один из самых северных населенных пунктов мира. Школьники учатся в интернатах, приезжая к родным на каникулы. Один из таких рейсов краевая авиакомпания совершала сегодня, 10 января. Предварительно установлено, что на борту Ми-8 сработал датчик неисправности, командир принял решение совершить посадку на одной из площадок.