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Резервный борт забрал школьников с места аварийной посадки Ми-8 на севере края

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Красноярск
16:48 10 Января 2020
красноярск, общество, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Авиакомпания «КрасАвиа» направила резервный борт к месту аварийной посадки вертолета Ми-8. Воздушное судно, на борту которого было 17 человек, экстренно приземлилось в 206 километрах северо-восточнее Хатанги. Рейс совершался по маршруту «Сындасско - Хатанга». 

В итоге всех пассажиров - 12 школьников и двоих сопровождающих - пересадили на резервный транспорт. Никто из них в результате ЧП не пострадал. 

Напомним, детей перевозили из поселка Сындасско. Это один из самых северных населенных пунктов мира. Школьники учатся в интернатах, приезжая к родным на каникулы. Один из таких рейсов краевая авиакомпания совершала сегодня, 10 января. Предварительно установлено, что на борту Ми-8 сработал датчик неисправности, командир принял решение совершить посадку на одной из площадок. 

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