В Красноярске выявили два опасных вируса гриппа

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в Красноярском крае.

Так, за первую неделю месяца на территории региона вирусами заразились 4642 человека. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 44,3%. По-прежнему, в группе риска дети до трех лет.

По Красноярску ситуация аналогичная - вирусы подхватили 3317 человек.

«В настоящее время заболеваемость вызвана преимущественно вирусами не гриппозной этиологии: вирусами респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусами, вирусами парагриппа и другими респираторными вирусами», - рассказали в ведомстве.

Также специалисты выявили вирусы гриппа A (H1N1) pdm09 и гриппа В. По данным Роспотребнадзора, распространению болезней способствуют неустойчивые погодные условия. Красноярцам советуют проводить профилактику и включать в рацион питания свежие овощи, фрукты и ягоды.