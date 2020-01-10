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В Красноярске выявили два опасных вируса гриппа

Главная Общество
Красноярск
12:51 10 Января 2020
общество, красноярск, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали об уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в Красноярском крае. 

Так, за первую неделю месяца на территории региона вирусами заразились 4642 человека. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 44,3%. По-прежнему, в группе риска дети до трех лет. 

По Красноярску ситуация аналогичная - вирусы подхватили 3317 человек. 

«В настоящее время заболеваемость вызвана преимущественно вирусами не гриппозной этиологии: вирусами респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусами, вирусами парагриппа и другими респираторными вирусами», - рассказали в ведомстве. 

Также специалисты выявили вирусы гриппа A (H1N1) pdm09 и гриппа В. По данным Роспотребнадзора, распространению болезней способствуют неустойчивые погодные условия. Красноярцам советуют проводить профилактику и включать в рацион питания свежие овощи, фрукты и ягоды. 

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