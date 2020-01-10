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Синоптики объяснили аномально теплую зиму в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
11:50 10 Января 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики Росгидромета рассказали, почему в Красноярском крае в этом году аномально тепло. В начале зимы, по данным метеорологов, не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум». Именно поэтому в большинстве регионов России наблюдается небольшой минус, тогда как в Канаде и на Аляске, напротив, зафиксированы морозы. 

«Причина этих явлений в том, что не сформировался на сегодняшний день и в ближайшие десять дней так и не сформируется классический «сибирский максимум», то есть зоны высокого давления. Обычно он образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией. Эта зона держит теплый воздух, и идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию», – цитирует РИА «Новости» главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Таким образом, весь холод идет не над Сибирским округом, а над Канадой и Аляской. Еще одна причина аномально теплой зимы - сформировавшаяся зона воздуха над Гольфстримом. Холод «смешивается» с теплым потоком. 

«Этот циклонический вихрь приносит тепло через Северное море, Великобританию на страны Балтии и в дальнейшем сюда, на северо-запад России. Для классической зимы это не характерно», – пояснил эксперт. 

Напомним, в Красноярске в середине января 2020 года температура воздуха опустилась до -15 градусов. С 16 числа в город вновь вернется теплая погода до -5...-10 градусов. В целом, январь будет комфортным, уверяют метеорологи. 

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