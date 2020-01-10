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Мэрия продолжает снос незаконных кафе у Центрального парка

Главная Общество
Красноярск
08:30 10 Января 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Администрация приступила к сносу оставшихся незаконных построек у Центрального парка со стороны левобережной набережной. Демонтировать кафе, которые предприниматели разместили самовольно, власти начали еще осенью по решению суда. Однако тогда владелец построек - ООО «Кедр Трейд» - решил обжаловать вердикт высшей инстанции в арбитражном суде Восточно-Сибирского округа. Работы приостановили до вынесения решения.

В итоге суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а значит бизнесмены должны были самостоятельно демонтировать сооружения. В администрации Центрального района надеялись, что предприниматели снесут кафе за новогодние праздники, однако этого не произошло. В связи с эти власти самостоятельно приступили к демонтажу в первый рабочий день нового года.

Работы выполнены на 70%, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Позже бизнесменам придется компенсировать затраты властей на снос.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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