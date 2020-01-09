Участок трассы в Красноярском крае освятили после массовых ДТП с погибшими

В Уярском районе Красноярского края священник освятил участок трассы, на котором в прошлом году произошло несколько смертельных аварий. Настоятель храма прочитал молитвы, сообщили в ГИБДД.

«Обряд освящения был начат с той части трассы, где в конце ноября прошлого года погибло пять человек, из них трое детей. Настоятель храма отец Дмитрий прочитал молитвы, которые «уберегут водителей от нарушения правил, и окропил святой водой проезжающие мимо машины», — говорится в сообщении ведомства.

По данным за 2019 год, на аварийном участке в Уярском районе зафиксировано 49 ДТП. В них погибли 20 человек, еще 50 пострадали.