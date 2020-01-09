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Прокуратура проверила цирк-шапито у красноярского ТРЦ

Главная Общество
Красноярск
14:49 9 Января 2020
общество, проверка, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярская природоохранная прокуратура проверила цирк-шапито, расположенный у ТРЦ «Планета». Ранее на него неоднократно жаловались неравнодушные зоозащитники. 

В передвижном цирке содержатся собаки, бенгальские кошки, обезьяны и четыре леопарда. Результаты проверки в ООО «Цирк Золотой Дракон» оказались следующими: 

«На всех животных оформлены соответствующие ветеринарно-сопроводительные документы. Звери содержатся в специальных фурах для перевозки, оборудованных обогревателями, кондиционерами и окнами, у каждого – индивидуальная клетка с поилкой, кормушкой, подстилкой. Животные обеспечены качественным и своевременным питанием. Ежедневно проводится уборка мест их содержания. Все животные активны, имеют ухоженный вид», - пояснили в надзорном ведомстве. 

Никаких фактов жестокого обращения с животными не выявлено, подытожили в прокуратуре. 

Напомним, передвижной цирк у ТРЦ «Планета» появился в начале декабря. Многие зоозащитники высказывались против шапито и даже устраивали пикет. 

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