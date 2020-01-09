В первые дни 2020 года в Красноярске родились почти 400 младенцев

Красноярские медики опубликовали статистику рождаемости в наступившем 2020 году. Так, в новогоднюю ночь на свет появились пять младенцев - три девочки и два мальчика, а в Рождество - десять малышей.

Всего же в Красноярске в первые дни 2020 года родились 375 младенцев - 196 мальчиков и 180 девочек.

«Первым ребенком 2020 года стала девочка - будущая жительница Минусинска. Она появилась на свет 1 января в 1 час 32 минуты в перинатальном центре Красноярска. Вес малышки при рождении 3530 гр, рост 54 см», - уточнили в Минздраве.

Врачи зафиксировали всплеск рождаемости - в начале года красноярки больше рожали вторых, третьих, четвертых и даже пятых детей. Например, в перинатальном центре на свет появились три двойни, а в роддоме №4 красноярка стала мамой шестого ребенка.