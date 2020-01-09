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В первые дни 2020 года в Красноярске родились почти 400 младенцев

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Красноярск
13:40 9 Января 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские медики опубликовали статистику рождаемости в наступившем 2020 году. Так, в новогоднюю ночь на свет появились пять младенцев - три девочки и два мальчика, а в Рождество - десять малышей. 

Всего же в Красноярске в первые дни 2020 года родились 375 младенцев - 196 мальчиков и 180 девочек. 

«Первым ребенком 2020 года стала девочка - будущая жительница Минусинска. Она появилась на свет 1 января в 1 час 32 минуты в перинатальном центре Красноярска. Вес малышки при рождении 3530 гр, рост 54 см», - уточнили в Минздраве. 

Врачи зафиксировали всплеск рождаемости - в начале года красноярки больше рожали вторых, третьих, четвертых и даже пятых детей. Например, в перинатальном центре на свет появились три двойни, а в роддоме №4 красноярка стала мамой шестого ребенка. 

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