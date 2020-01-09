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Для красноярского метро утверждают линии и станции

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Красноярск
11:44 9 Января 2020
красноярск, общество, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министерство строительства Красноярского края опубликовало приказ об утверждении документации по планировке территорий для размещения первой и второй линии метро в Красноярске. 

Согласно документу, первый этап строительства подземки затронет участок от Октябрьского района до исторического центра на Стрелке. 

«Он включает шесть станций – «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская», - говорится в приказе. 

На втором этапе строительства предусмотрено еще три станции - «Красный Яр», «Аэровокзальная» и «Октябрьская» на линии от Стрелки до парка 400-летия Красноярска. 

В краевом правительстве отметили, что документы будут находиться на согласовании до конца января - перед началом работ необходимо получить разрешение от администрации Красноярска и Емельяновского района. 

«Получение положительных заключений даст основания для выделения земли под строительство», - пояснили в правительстве. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что строительство подземки может начаться уже в этом году. Старт проекту дадут после проведения госэкспертизы. Стоимость проекта оценивается в 64 млрд рублей. 

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