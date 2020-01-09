Завод Красмаш стал победителем всероссийского конкурса организаций ОПК

В Минпромторге России подведены итоги Всероссийского конкурса на звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности». Красноярский машиностроительный завод (входит в госкорпорацию «Роскосмос») стал победителем в номинации «Промышленная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности».

Конкурс проводится ежегодно во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации по итогам работы за предыдущий год среди организаций и интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, участвующих в выполнении мероприятий государственного оборонного заказа и федеральных целевых программ.

Всего в конкурсе были отмечены три предприятия ГК «Роскосмос», которые стали победителями и финалистами в основных номинациях.

Директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин отметил, что Госкорпорация «Роскосмос» уделяет большое внимание повышению эффективности своей деятельности в области развития кадрового потенциала организаций отрасли. Высокая оценка на конкурсе Министерства промышленности и торговли является подтверждением их высокого потенциала.

По информации пресс-службы Роскосмоса

Фото: пресс-служба Роскосмоса