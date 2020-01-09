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На севере края разрешили отстреливать волков

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Красноярск
10:39 9 Января 2020
общество, природа, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края опубликовало приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. В документе речь идет о волках. 

Охотникам разрешили отстреливать животных в Эвенкийском районе - именно там количество зверей достигло максимальных показателей. Согласно постановлению, волков можно отстреливать, загонять в капканы и петли. Всего разрешение выдано на истребление 2377 особей. 

Напомним, волки стали одной из причин резкого сокращения численности оленей на севере Красноярского края. Хищники и браконьеры серьезно угрожают поголовью парнокопытных. На Таймыре число диких оленей с 2000 года снизилось в два раза — с 1 млн до 400 тысяч особей. Такое же сокращение наблюдается и в Якутии. Зоологи КГПУ «Заповедники Таймыра» ранее назвали ситуацию катастрофической. 

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