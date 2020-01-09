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В Красноярске продают гоночную трассу «Красное кольцо»

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Красноярск
09:35 9 Января 2020
общество, красноярск, продажа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске выставлена на продажу гоночная трасса «Красное кольцо». Лот опубликован «Енисейским объединенным банком». Кредитор планирует реализовать автодром площадью около 40 тысяч квадратных метров. В аукцион также включены здание (682 кв. м) и девять рекламных конструкций, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информация о продаже размещена в разделе о реализации залоговых или непрофильных активов на сайте банка. Стоимость гоночного комплекса не указана. Однако известна инвентаризационная стоимость здания – почти 5 млн рублей.

Напомним, что «Красное кольцо» открылось под Красноярском в 2007 году. В то время это был первый в России автодром, построенный в соответствии с требованиями международной федерации автоспорта.

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