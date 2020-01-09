В Красноярск идут 20-градусные морозы

Похолодание продержится в Красноярске до следующей недели. По данным Среднесибирского УГМС, 9 января в городе будет около -7…-9°С в светлое время суток. Ожидается северо-западный ветер до 2-7 м/с, а также небольшой снег.

В ночь на пятницу, 10 января, температура опустится до -15°С, днем будет около -11°С, осадки сохранятся.

Самыми морозными в Красноярске будут выходные. В субботу, 11 января, ночью температура опустится до -18°С, в светлое время суток термометры покажут -13°С.

В воскресенье, 12 января, в ночные часы похолодает до -19°С, днем воздух прогреется до -13°С, передает корреспондент Sibnovosti.ru.