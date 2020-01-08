В зоопарке «Роева ручья» проснулся медведь Памир

Парк флоры и фауны «Роев ручей» давно стал одним из символов города Красноярска. И сегодня об обитателях парка вновь появились необычные новости. Из-за теплой зимы из спячки раньше времени вышел белокоготный медведь Памир, сообщает корреспондент sibnovosti.ru со ссылкой на ngs24.ru.

«В дикой природе медведи не выходят из берлоги до весны, даже если очень тепло. В условиях зоопарковской жизни бурые медведи иногда выходят из логова в тёплые дни, но с наступлением холодов вновь крепко засыпают», — рассказали в зоопарке.

Зверь после пробуждения сразу приступил к занятиям спортом - активно забрался по прутьям на самый верх. Медведь Памир стал известен на всю страну своими играми с автомобильными шинами.

В прошлом году Памир проснулся лишь 19 февраля.

Фото ngs24.ru