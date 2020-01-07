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Сколько сладостей можно есть детям в праздники

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Красноярск
10:32 7 Января 2020
подарки, вред
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Сладкие подарки от бабушек, а еще один с папиной работы и другой с маминой работ. Новый год - это несколько кульков с конфетами и шоколадом и…большое испытание для детских зубов, сообщает корреспондент sibnovosti.ru со ссылкой на rg.ru.

Подарки на праздничном конвейере прибывают в детские руки из детских садов, школ, кружков и секций. Наступило просто время соренований: кто вручит больше конфет и прочих сладостей. Последствия сладкого бума не только кариес, а еще и нешуточный удар по печени и детскому кишечнику.

Руководитель всероссийского общественного движения «Совет матерей», педиатр Татьяна Буцкая рассказала, чем грозят тонны сладких подарков и уточнила: кому и сколько сахара можно съесть в день.

«Беда «быстрых углеводов» - то есть конфет, шоколада, печенья, вафель и прочих сладких и мучных продуктов - в том, что они слишком быстро и просто поставляют глюкозу в организм. В умеренных количествах она необходима, однако избыток этого вещества чреват аллергией, нервной возбудимостью, сахарным диабетом, кариесом, пониженным иммунитетом и прочими неприятными последствиями.

До трех лет детям не рекомендуются сладости ни в каком виде. Малыши получают достаточно глюкозы из каш, макарон, фруктов. От 3 до 6 лет безопасным количеством считается 20 граммов сахара.

«Это не только тот сахар, который мы кладем в чай. Речь идет и о других подсластителях - карамели, меде, патоке, сиропах, фруктозе. Внимательно читайте состав продуктов: как правило, дети потребляют сахара в три раза больше, чем можно. В том числе из-за того, что быстрые углеводы в составе кроются под различными терминами» - пояснила Татьяна Буцкая.

В возрасте 7-11 лет доктора советуют детям съедать 24 грамма сахара в день, а вот с 11 до 18 лет - 30 граммов. Кстати, все конфеты вполне можно заменить сухофруктами и домашними сладостями.

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