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Красноярск и Якутию ожидает аномально теплая погода

Главная Общество
Красноярск
09:24 7 Января 2020
потепление, красноярск, погода
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В Сибири ожидается температура выше средней на 20 градусов. Положительная температурная аномалия в Рождество наблюдается на всей территории России. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20-25 градусов, а максимальные — около минус 15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет», — сообщил Вильфанд.

На европейской территории России воздух прогреется на 6–8 градусов выше нормы, теплее от 8 до 20 градусов будет и на азиатской части страны.

Это связано с проникновением через Уральские горы атлантического воздуха, который будет определять погоду на азиатской территории. И такая ситуация повторяется уже во второй раз за эту зиму.

«Это нечасто встречающаяся ситуация. На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики», — пояснил Роман Вильфанд.

Относительно тепло будет и в столичном регионе России. Сегодня здесь всего минус два градуса. Завтра. 8 января, и послезавтра в столице будет днем 1 – 2 градуса тепла. В Красноярске сегодня всего минус 4-8, завтра ожидают 7-8 градусов мороза, а послезавтра до минус 13 градусов.

Новосибирск ожидает минус 8-9 градусов и только к вечеру в четверг температура снизится до 15 градусов мороза. В Омске также сегодня тепло, -8, температура начнет опускаться только к вечеру среды до минус 15, но уже днем может опять подняться до -7. Похолодание может быть лишь к выходным.

 

 

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