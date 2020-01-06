6 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Выделенным полосам в Красноярске придумали новый график работы

Главная Общество
Красноярск
13:00 6 Января 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Полосы для общественного транспорта в Красноярске будут работать в специальном режиме. Изменения вступят в силу с 11 января, рассказали в мэрии. 

Так, по выходным и в праздники по выделенным полосам смогут ездить все водители - в городе уже начали устанавливать соответствующие знаки. 

«Всего будет установлено 167 знаков «Рабочие дни». До вступления в силу нового режима работы выделенных полос они будут зачехлены», - пояснили в администрации. 

Напомним, в Красноярске организованы выделенные полосы для движения общественного транспорта на 21 участке. Некоторые «выделенки» на особо загруженных магистралях уже работали по особому расписанию - это полосы по ул. Тотмина, Калинина, Партизана Железняка и пр. Металлургов. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Небольшое похолодание ожидается в Красноярске

Небольшое похолодание ожидается в Красноярске

5 Января 2020 г.
Ночью ожидаются 20-градусные морозы
Новости Красноярска: В рождественскую ночь для красноярцев запустят бесплатные автобусы

В рождественскую ночь для красноярцев запустят бесплатные автобусы

5 Января 2020 г.
Движение организуют по четырем автобусным маршрутам
Новости Красноярска: Жители красноярского Академгородка ищут хулиганов-поджигателей авто

Жители красноярского Академгородка ищут хулиганов-поджигателей авто

3 Января 2020 г.
Машину сожгли на обрыве
Новости Красноярска: В Красноярске экстремалы спрыгнули на парашютах с 24 этажа жилого комплекса

В Красноярске экстремалы спрыгнули на парашютах с 24 этажа жилого комплекса

2 Января 2020 г.
Видео прыжка было опубликовано в одной из социальных сетей.
Новости Красноярска: Жители России рассказали о главных атрибутах новогоднего настроения

Жители России рассказали о главных атрибутах новогоднего настроения

2 Января 2020 г.
Это ёлки, гирлянды, украшения в доме и праздничные витрины.
Новости Красноярска: Минтранс не разрешил «Победе» летать из Сибири в Таиланд

Минтранс не разрешил «Победе» летать из Сибири в Таиланд

1 Января 2020 г.
Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ отказала авиакомпании «Победа» в допусках к регулярным рейсам из нескольких городов Сибири в Таиланд.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На севере края ждут ледоход и новых подтоплений

На севере края ждут ледоход и новых подтоплений

4 Января 2020 г.
Виной всему теплая погода
Новости Красноярска: Красноярские бизнесмены-мошенники предстанут перед судом

Красноярские бизнесмены-мошенники предстанут перед судом

3 Января 2020 г.
Они выманили у горожан 129 млн рублей
Новости Красноярска: Более 500 упаковок снюса изъяли из красноярских магазинов

Более 500 упаковок снюса изъяли из красноярских магазинов

5 Января 2020 г.
Проверено более 140 торговых точек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19