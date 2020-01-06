Выделенным полосам в Красноярске придумали новый график работы

Полосы для общественного транспорта в Красноярске будут работать в специальном режиме. Изменения вступят в силу с 11 января, рассказали в мэрии.

Так, по выходным и в праздники по выделенным полосам смогут ездить все водители - в городе уже начали устанавливать соответствующие знаки.

«Всего будет установлено 167 знаков «Рабочие дни». До вступления в силу нового режима работы выделенных полос они будут зачехлены», - пояснили в администрации.

Напомним, в Красноярске организованы выделенные полосы для движения общественного транспорта на 21 участке. Некоторые «выделенки» на особо загруженных магистралях уже работали по особому расписанию - это полосы по ул. Тотмина, Калинина, Партизана Железняка и пр. Металлургов.