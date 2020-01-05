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Небольшое похолодание ожидается в Красноярске

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Красноярск
13:07 5 Января 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске во второй половине новогодних каникул ожидается небольшое похолодание. Так, в понедельник, 6 января, столбики термометров в краевом центре опустятся до -2 градусов, ветер значительно усилится. 

«6 января переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы ночью до 14 м/с. На дорогах гололедица», - рассказали синоптики Срежнесибирского УГМС. 

Во вторник, 7 января, похолодает до -7...-9 градусов, метеорологи прогнозируют снег. Такая же погода ожидается и 8 января. 

9 и 10 числа температура воздуха будет держаться на отметке -14 градусов. Ночью в Красноярск придут 20-градусные морозы. Такая погода продержится в городе до середины января, затем синоптики обещают потепление. 

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