В рождественскую ночь для красноярцев запустят бесплатные автобусы

В Красноярске в ночь с 6 на 7 января для горожан запустят бесплатные автобусы. Об этом сообщили в паблике мэрии.

«Движение автобусов будет организовано по четырем автобусным маршрутам от храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) и одному маршруту от Свято-Успенского мужского монастыря (ул. Лесная)», - пояснили в администрации.

Автобусы перевезут красноярцев после рождественских служб в храмах, ориентировочное время - 2:30.

Напомним, автомобилистов также ждут изменения на дорогах города. С 21:00 6 января до 7:00 7 января в Красноярске полностью закроют для проезда ул. Добролюбова от пер. Кочубея до дома №17 по ул. Гастелло, а также ул. Менделеева от здания №44 по ул. Щорса до здания №35 Г по ул. Павлова.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf