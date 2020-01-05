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В рождественскую ночь для красноярцев запустят бесплатные автобусы

Главная Общество
Красноярск
12:36 5 Января 2020
общество, красноярск, рождество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске в ночь с 6 на 7 января для горожан запустят бесплатные автобусы. Об этом сообщили в паблике мэрии. 

«Движение автобусов будет организовано по четырем автобусным маршрутам от храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) и одному маршруту от Свято-Успенского мужского монастыря (ул. Лесная)», - пояснили в администрации. 

Автобусы перевезут красноярцев после рождественских служб в храмах, ориентировочное время - 2:30. 

Напомним, автомобилистов также ждут изменения на дорогах города. С 21:00 6 января до 7:00 7 января в Красноярске полностью закроют для проезда ул. Добролюбова от пер. Кочубея до дома №17 по ул. Гастелло, а также ул. Менделеева от здания №44 по ул. Щорса до здания №35 Г по ул. Павлова.

В рождественскую ночь для красноярцев запустят бесплатные автобусы

В рождественскую ночь для красноярцев запустят бесплатные автобусы
В рождественскую ночь для красноярцев запустят бесплатные автобусы

В рождественскую ночь для красноярцев запустят бесплатные автобусы

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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