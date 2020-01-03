Жители красноярского Академгородка ищут хулиганов-поджигателей авто

Жители Академгородка в Красноярске ищут хулиганов-поджигателей автомобиля. Пост с призывом найти «авторов» сожженной машины они разместили в соцсетях.

«Ритуальное новогоднее сожжение автомобиля ради эффектных кадров. Граждане соседи! Помогите найти по соцсетям и инстаграммам фотографов, этих кретинов, которые напакостили наверняка в новогоднюю ночь и за собой не убрали. Санкция минимальная может быть за хулиганство, но я считаю что должна быть более суровая кара. Ну мы же так в свиней превратимся, если подобное будем спускать с рук! Автомобиль был явно привезен на эвакуаторе, после разгрузки площадку под автомобиль почистили от снега лопатами, скорее всего, облили бензином и подожгли. Судя по локации, искали место для того, чтобы были выгодные виды на Такмак и Бобровый лог», - говорится в группе «** ГОРОД-ЛЕС. Академгородок. Красноярск **» во «ВКонтакте».