3 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жители красноярского Академгородка ищут хулиганов-поджигателей авто

Главная Общество
Красноярск
14:47 3 Января 2020
авто, машина, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жители Академгородка в Красноярске ищут хулиганов-поджигателей автомобиля. Пост с призывом найти «авторов» сожженной машины они разместили в соцсетях.

«Ритуальное новогоднее сожжение автомобиля ради эффектных кадров. Граждане соседи! Помогите найти по соцсетям и инстаграммам фотографов, этих кретинов, которые напакостили наверняка в новогоднюю ночь и за собой не убрали. Санкция минимальная может быть за хулиганство, но я считаю что должна быть более суровая кара. Ну мы же так в свиней превратимся, если подобное будем спускать с рук! Автомобиль был явно привезен на эвакуаторе, после разгрузки площадку под автомобиль почистили от снега лопатами, скорее всего, облили бензином и подожгли. Судя по локации, искали место для того, чтобы были выгодные виды на Такмак и Бобровый лог», - говорится в группе «** ГОРОД-ЛЕС. Академгородок. Красноярск **» во «ВКонтакте».

В комментариях к записи красноярцы опубликовали фото, как автомобиль катят к обрыву днем 31 декабря.

 

фото: группа «** ГОРОД-ЛЕС. Академгородок. Красноярск **» во «ВКонтакте»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске экстремалы спрыгнули на парашютах с 24 этажа жилого комплекса

В Красноярске экстремалы спрыгнули на парашютах с 24 этажа жилого комплекса

2 Января 2020 г.
Видео прыжка было опубликовано в одной из социальных сетей.
Новости Красноярска: Жители России рассказали о главных атрибутах новогоднего настроения

Жители России рассказали о главных атрибутах новогоднего настроения

2 Января 2020 г.
Это ёлки, гирлянды, украшения в доме и праздничные витрины.
Новости Красноярска: Минтранс не разрешил «Победе» летать из Сибири в Таиланд

Минтранс не разрешил «Победе» летать из Сибири в Таиланд

1 Января 2020 г.
Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ отказала авиакомпании «Победа» в допусках к регулярным рейсам из нескольких городов Сибири в Таиланд.
Новости Красноярска: Роструд рассказал об оплате отдыха в новогодние каникулы

Роструд рассказал об оплате отдыха в новогодние каникулы

1 Января 2020 г.
Заработная плата россиян из-за новогодних каникул не должна будет снизиться.
Новости Красноярска: В красноярском аэропорту рассказали о создании мест для курения

В красноярском аэропорту рассказали о создании мест для курения

30 Декабря 2019 г.
Точные даты пока не называются
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о графике работы коммунальных служб в праздники

Красноярцам рассказали о графике работы коммунальных служб в праздники

30 Декабря 2019 г.
Круглосуточно будет работать служба «005»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Новогодняя ночь в Красноярске будет теплой

Новогодняя ночь в Красноярске будет теплой

30 Декабря 2019 г.
К концу недели придут плюсовые температуры
Новости Красноярска: Петра Медведева сместили с поста главы фракции КПРФ в краевом ЗС

Петра Медведева сместили с поста главы фракции КПРФ в краевом ЗС

30 Декабря 2019 г.
Представители партии объяснили свое решение
Новости Красноярска: В Красноярском крае сиротам предоставили квартиры с плесенью

В Красноярском крае сиротам предоставили квартиры с плесенью

30 Декабря 2019 г.
Следственный комитет проводит проверку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19