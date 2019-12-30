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В красноярском аэропорту рассказали о создании мест для курения

Главная Общество
Красноярск
17:03 30 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В международном аэропорту Красноярска рассказали о создании специализированных мест для курения. Этот процесс в воздушной гавани назвали долгим. Для начала необходимо выделить для курилок отдельные зоны, затем найти подрядчика, который приведет их в соответствие со стандартами. 

В связи с этим назвать точные сроки открытия курилок в аэропорту пока затрудняются. Тем не менее, представители воздушной гавани рассказали, что в новом терминале уже есть место для курения бездымного табака - оно находится в стерильной зоне внутренних перелетов, сообщает издание «Проспект Мира». 

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий устанавливать курилки в аэропортах. Помещения для курящих должны быть непрозрачными и оборудованы вентиляцией.

Фото: аэропорт Красноярска

 

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