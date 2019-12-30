В красноярском аэропорту рассказали о создании мест для курения

В международном аэропорту Красноярска рассказали о создании специализированных мест для курения. Этот процесс в воздушной гавани назвали долгим. Для начала необходимо выделить для курилок отдельные зоны, затем найти подрядчика, который приведет их в соответствие со стандартами.

В связи с этим назвать точные сроки открытия курилок в аэропорту пока затрудняются. Тем не менее, представители воздушной гавани рассказали, что в новом терминале уже есть место для курения бездымного табака - оно находится в стерильной зоне внутренних перелетов, сообщает издание «Проспект Мира».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий устанавливать курилки в аэропортах. Помещения для курящих должны быть непрозрачными и оборудованы вентиляцией.

Фото: аэропорт Красноярска