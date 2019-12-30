Красноярцам рассказали о графике работы коммунальных служб в праздники

Красноярские коммунальщики полностью готовы к предстоящим новогодним праздникам. В мэрии рассказали, что 1 и 2 января на расчистку города от снега выйдут 60 человек - это в половину меньше, чем в обычные дни.

В красноярские котельные завезли больше угля, чтобы в праздничные дни не было перебоев с отоплением.

Горожан в случае ЧП просят обращаться в круглосуточную службу «005» - операторы примут заявку и отправят на место специалистов.

Напомним, ранее Sibnvosti.ru рассказывали о графике работы поликлиник в каникулы.