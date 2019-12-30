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Красноярцам рассказали о графике работы коммунальных служб в праздники

Главная Общество
Красноярск
16:30 30 Декабря 2019
общество, праздник
Источник: 7 канал
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Красноярские коммунальщики полностью готовы к предстоящим новогодним праздникам. В мэрии рассказали, что 1 и 2 января на расчистку города от снега выйдут 60 человек - это в половину меньше, чем в обычные дни. 

В красноярские котельные завезли больше угля, чтобы в праздничные дни не было перебоев с отоплением. 

Горожан в случае ЧП просят обращаться в круглосуточную службу «005» - операторы примут заявку и отправят на место специалистов. 

Напомним, ранее Sibnvosti.ru рассказывали о графике работы поликлиник в каникулы. 

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