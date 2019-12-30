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Красноярцам рассказали о погоде в январе

Главная Общество
Красноярск
14:28 30 Декабря 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Главный синоптик красноярского Гидрометцентра Владимир Еремин рассказал о погоде в крае в январе. 

Так, первая декада следующего месяца будет благоприятной. 

«С учетом стационарности арктического циклона можно сказать, что резких колебаний не будет. Мы полагаем, что весь месяц будет спокойным и благоприятным», - отметил синоптик. 

В Красноярске в первой половине месяца ожидаются слабоотрицательные температуры. Днем столбики термометров будут опускаться до 0...-3 градусов, ночью - до -7 градусов. 

Небольшие колебания возможны в конце месяца. В городе похолодает до -15 градусов, сильных морозов при этом метеорологи не прогнозируют. Тем не менее, теплая погода зимой предвещает усиление ветра до 15-18 м/с. Синоптики обещают метель и сильный снег в первые дни новогодних каникул. 

На севере Красноярского края в январе также будет относительно тепло - около -20...-25 градусов в дневное время. В Эвенкийском районе, где обычно температура достигает -50 градусов, прогнозируется спад морозов до -30 градусов. 

По данным заместителя ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Валерия Терешкова, первые числа января не будут благоприятными для метеочувствительных людей. 10 января ожидается магнитная буря до 8 баллов, с 12 числа солнечная активность понизится. 

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