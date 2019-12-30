В Красноярске после жалоб жителей начали разбирать стихийную свалку

В Свердловском районе Красноярска после обращения местного жителя в прокуратуру началась проверка по факту несанкционированной свалки бытовых отходов. Мусор, стройматериалы и мебель складировали в районе ул. Прибойная и Графитная. Общая площадь незаконного полигона составила 10 тысяч куб.м.

В природоохранной прокуратуре установили, что место не подходит под свалку - поверхность почвы не имеет химически стойкого покрытия. Сотрудники надзорного ведомства внесли представление руководителю администрации Свердловского района.

«По факту выявленных нарушений земельного законодательства виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - пояснили в прокуратуре.

Отметим, что сейчас участок очищают от мусора.

Фото: krasproc.ru