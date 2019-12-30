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Красноярцев предупредили о дорожных ограничениях в рождественскую ночь

Главная Общество
Красноярск
11:45 30 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске приняли решение ограничить движение около городских храмов в ночь на 7 января. Также изменятся правила парковки автотранспорта, рассказали в мэрии. 

Так, с 21:00 6 января до 7:00 7 января в Красноярске полностью закроют для проезда ул. Добролюбова от пер. Кочубея до дома №17 по ул. Гастелло, ул. Менделеева от здания №44 по ул. Щорса до здания №35 Г по ул. Павлова.

«Ограничения связаны с обеспечением безопасности при проведении праздничных богослужений», - пояснили в администрации. 

С 10:00 6 января до 10:00 7 января на перечисленных улицах будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

Ограничения вводятся и в районе Свято-Успенского мужского монастыря в микрорайоне Удачный. Остановка и стоянка будет запрещена на следующих участках: 

  • по пер. Послушников с 10.00 6 января до 10.00 8 января,

  • по ул. Лесная от дома № 31 до ул. Успенская с 10.00 6 января до 10.00 8 января,

  • по ул. Успенская с 10.00 6 января до 10.00 8 января,

  • по ул. Лесная от перекрестка в районе дома № 37 по ул. Благодатная до пер. Послушников с 10.00 6 января до 10.00 8 января.

​Для водителей установят временные дорожные знаки.

фото: monastyr-uspeniya.ortox.ru

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