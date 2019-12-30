Московский урбанист назвал набережную Дивногорска лучшим общественным пространством России

Столичный блогер-урбанист Илья Варламов составил рейтинг лучших общественных пространств России по итогам 2019 года. Топ-10 возглавила обновленная набережная Дивногорска.

«В городе Дивногорске, что в 20 км от Красноярска, в октябре открылась после большой реконструкции набережная. Природа здесь фантастическая, а вот условия для прогулок были так себе. Теперь набережная разбита на несколько тематических зон, а гулять приятно и не страшно в любое время суток», - написал москвич.

Блогер также отметил, что на набережной Дивногорска много людей даже в холодное время года. По его мнению, лучший показатель качества общественного пространства – его востребованность зимой.

Напомним, вдоль берега Енисея в Дивногорске установлены деревянные беседки, качели, оборудована фотозона – это большие деревянные буквы с названием города, сделаны горки и лавочки.

Добавим, в топ-10 лучших общественных пространств России Илья Варламов также включил центральную площадь Ижевска, парк им. Гайдара в Арзамасе, площадь Азатлык в Набережных Челнах и другие объекты.