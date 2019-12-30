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Электричкам в Красноярске изменят расписание

Главная Общество
Красноярск
09:15 30 Декабря 2019
общество, красноярск, жд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске электрички в новогодние праздники будут курсировать по специальному расписанию. С 1 по 8 января почти все электропоезда должны работать в режиме выходного дня. Количество вагонов на самых востребованных электричках увеличат до 6-10.

7 января в расписании появятся вечерние поезда Красноярск – Иланская – Решоты и Красноярск – Ачинск – Боготол. На 8 января назначены обратные вечерние рейсы– Решоты – Иланская – Красноярск и Боготол – Ачинск – Красноярск, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Красноярской железной дороги.

При этом пригородные поезда до станций Уяр, Камарчага, Иланская, Лесосибирск, Боготол, Чунояр будут отменены 1 и 2 января.

С 9 января электрички начнут курсировать в обычном режиме.

Фото: КрасЖД
 

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