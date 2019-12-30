В Красноярске строители забили первую сваю на площадке будущего аквапарка

Строители забили первую проектную сваю на площадке будущего аквапарка в районе «Арены. Север». Открытие водного комплекса запланировано на второй квартал 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Красноярска в соцсетях.

«Крупнейший за Уралом аквакомплекс появится на пересечении улиц 9 Мая и Шахтеров. В нем будет представлено более 15 горок и аттракционов, общей протяженностью более 1100 метров», - отметили в мэрии.

Ранее стало известно, что новое место в городе получит название «Экватория».

Аквапарк строит компания «Термит». Одновременно аквапарк смогут посещать до 2500 человек, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf