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Новогодняя ночь в Красноярске будет теплой

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Красноярск
08:30 30 Декабря 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Морозы в Красноярске отступают. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в понедельник, 30 декабря, в городе ожидается переменная облачность, небольшой снег и ветер южной четверти до 2-7 м/с. Днем воздух прогреется до -12…-14°С, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ожидается, что режим неблагоприятных метеоусловий, объявленный в краевом центре 27 декабря, будет снят в понедельник к 19:00.

В ночь на вторник, 31 декабря, термометры покажут -13°С, днем воздух прогреется до -6°С.

В новогоднюю ночь Гидрометцентр прогнозирует -9°С в Красноярске, а в первый день 2020 года в городе будет -6°С. К пятнице ожидается оттепель до +1°С.

Всю неделю в городе будет идти небольшой снег.

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