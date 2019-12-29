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Выплаты семьям красноярских золотодобытчиков достигли 22,5 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
18:51 29 Декабря 2019
выплаты, золото, фонд
Автор: Sibnovosti.ru
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Семьям погибших, пропавших без вести и пострадавшим при прорыве дамб на золотодобывающем прииске в Красноярском крае выплачено 22,5 млн руб. из резервного фонда региона. О ходе выплат сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Выплачена адресная помощь из резервного фонда в сумме 22,5 млн руб. Оказана социальная и психологическая помощь», - рассказали ТАСС в министерстве социальной политики региона.

Напомним, прорыв дамб на реке Сейбе произошел 19 октября 2019 года. Погибло 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести, 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Под арестом находятся гендиректор золотодобывающего предприятия «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров.

Фото: официальный портал Красноярского края

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