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В Красноярском крае взялись за браконьеров

Главная Общество
Красноярск
10:50 28 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство экологии и рационального природопользования края и ГУ МВД по региону подписали соглашение о сотрудничестве. Представители ведомств будут совместно бороться с браконьерами. 

«Стороны договорились о взаимодействии в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания», - рассказали в Минэкологии. 

Так, теперь в регионе налажено взаимодействие между двумя ведомствами, которые будут обмениваться информацией о незаконных охотниках и обороте добытых животных. Инспекторы Минэкологии помогут правоохранителям собирать улики на браконьеров. 

Напомним, именно незаконная охота стала причиной вымирания северных оленей в Красноярском крае. На Таймыре численность диких оленей с 2000 года снизилась в два раза — с 1 млн до 400 тысяч особей. 

Фото: Л. Колпащиков, zapovedsever.ru

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