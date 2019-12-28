В Красноярском крае взялись за браконьеров

Министерство экологии и рационального природопользования края и ГУ МВД по региону подписали соглашение о сотрудничестве. Представители ведомств будут совместно бороться с браконьерами.

«Стороны договорились о взаимодействии в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания», - рассказали в Минэкологии.

Так, теперь в регионе налажено взаимодействие между двумя ведомствами, которые будут обмениваться информацией о незаконных охотниках и обороте добытых животных. Инспекторы Минэкологии помогут правоохранителям собирать улики на браконьеров.

Напомним, именно незаконная охота стала причиной вымирания северных оленей в Красноярском крае. На Таймыре численность диких оленей с 2000 года снизилась в два раза — с 1 млн до 400 тысяч особей.

Фото: Л. Колпащиков, zapovedsever.ru