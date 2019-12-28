Красноярских водителей просят подготовиться к дороге в морозы

В ГУ МЧС по краю водителям рекомендуют подготовиться к дальней дороге. Для автомобилистов в чрезвычайном ведомстве подготовили несколько советов.

«Сильные морозы влияют на безопасность дорожного движения. Снежная пыль, туман, выхлопные клубы пара ограничивают водителям видимость», - рассказали в МЧС.

Водителей просят залить полный бензобак, проверить технической состояние машины перед выездом, а также купить необходимые элементы: буксировочный трос, запасное колесо, домкрат, провода для «прикуривания», медицинскую аптечку.

Также автомобилистам и пассажирам рекомендуют на случай ЧП взять с собой теплые вещи и горячие напитки.

«Проследите, чтобы вам комфортно и свободно было сидеть за рулем. Необходимо проверить баланс счета мобильного телефона. В любой момент вам может понадобиться исходящий звонок», - пояснили в ведомстве.

Напомним, на дорогах края из-за сильных морозов открылось более сотник пунктов обогрева.