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«Сухой час» на водопроводе и пик засоров в канализации

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Красноярск
16:29 27 Декабря 2019
жкх, коммунальное хозяйство, работа, новый год
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«КрасКом» готовится к серьезным нагрузкам на сети водоснабжения и водоотведения в дни новогодних каникул.

Каждый год в новогоднюю ночь проверяются на прочность водозаборы, трубопроводы, очистные сооружения, насосные станции, а главное, дежурный персонал на объектах «КрасКома». Такова особенность подготовки к праздникам, что в последний день жители активно используют холодную и горячую воду.  Потребление воды резко прекращается за пять минут до боя курантов, когда все садятся за стол. Возобновится водоразбор примерно через час уже в 2020 году. 

Например, год назад 31 декабря подача холодной воды в город составила более 500 тыс. м³, что выше среднестатистических показателей на 50 тыс. м³. Зимой в обычные дни «КрасКом» подает 420–440 тыс. м³ воды в сутки.

 Однако наибольший удар новогодних каникул приходится на сети водоотведения и канализационно-насосные станции. К сожалению, зачастую жители используют унитаз вместо мусорного ведра, и в городскую канализацию попадают категорически запрещенные предметы: остатки салатов и другой еды с новогоднего стола, средства личной гигиены, полотенца и прочие текстильные изделия домашнего обихода. Неправильная эксплуатация внутридомовых систем водоотведения неизбежно ведет к засорам уличных сетей и выходу стоков на дворовую территорию или проезжую часть. Избежать этого возможно только единственным способом — сливать в канализацию только жидкие бытовые отходы.

Из-за таких скачков потребления холодной воды и образования стоков возможны гидравлические удары в трубах, поэтому оперативные дежурные «КрасКома» будут жестко контролировать параметры работы насосного оборудования.

— По традиции я сам буду дежурить в ночь с 31 декабря на 1 января, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров, — чтобы лично координировать действия подразделений на случай отклонения от заданных технологических режимов в работе объектов городской системы жизнеобеспечения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности компании предприятия.

Напомним, что в режиме повышенной готовности «КрасКом» работает с 24 декабря по 8 января. Аварийные бригады предприятия оснащены всем необходимым оборудованием и расходными материалами, а также спецтехникой для быстрого устранения возможных инцидентов. Запасы угля на малых котельных превышают нормативные в два раза.

В случае перебоев в подаче холодной воды или выходу стоков на поверхность необходимо звонить в Центральную диспетчерскую службу «КрасКом» по телефону 211-39-63. Заявки принимаются круглосуточно.

Фото: «КрасКом»
По материалам «КрасКома»

В статье упоминаются:
Организации: ООО «КрасКом»
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