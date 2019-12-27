Роспотребнадзор проверил точки продаж снюса в Красноярске

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора проверили более сотни точек продаж, где реализуют никотиносодержащую продукцию.

По итогам проверки оштрафованы два предпринимателя - в их магазинах продавали некурительные изделия без документов.

«Изъяты из оборота 15 партий продукции (карамель, леденцы, жевательная резинка и т.п.) в количестве 75 единиц общим весом 1093,8 гр. В связи потенциальной угрозой жизни и здоровью населения, в первую очередь детей, за выявленные нарушения в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ», - отчитались в ведомстве.

Красноярцев просят жаловаться на продавцов снюса и других никотиносодержащих товаров. Сделать это можно, позвонив по телефону: 8(391)226-89-50. Время работы «горячей линии» - с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что два школьника из Железногорска отравились снюсом. Мальчиков удалось спасти. Красноярские медики утверждают, что такие вещества вызывают привыкание и содержат предельное количество никотина.