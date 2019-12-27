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Роспотребнадзор проверил точки продаж снюса в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
16:09 27 Декабря 2019
общество, красноярск, продажа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты краевого управления Роспотребнадзора проверили более сотни точек продаж, где реализуют никотиносодержащую продукцию.  

По итогам проверки оштрафованы два предпринимателя - в их магазинах продавали некурительные изделия без документов. 

«Изъяты из оборота 15 партий продукции (карамель, леденцы, жевательная резинка и т.п.) в количестве 75 единиц общим весом 1093,8 гр.  В связи потенциальной  угрозой жизни и здоровью населения, в первую очередь детей, за выявленные нарушения в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ», - отчитались в ведомстве. 

Красноярцев просят жаловаться на продавцов снюса и других никотиносодержащих товаров. Сделать это можно, позвонив по телефону: 8(391)226-89-50. Время работы «горячей линии» - с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что два школьника из Железногорска отравились снюсом. Мальчиков удалось спасти. Красноярские медики утверждают, что такие вещества вызывают привыкание и содержат предельное количество никотина. 

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