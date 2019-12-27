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Красноярца лишили пятикомнатной квартиры из-за перепланировки

Главная Общество
Красноярск
14:32 27 Декабря 2019
общество, красноярск, квартиры, недвижимость
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жителя Советского района лишили права собственности на пятикомнатную квартиру по ул. Воронова. Мужчина самовольно сделал пять гостинок, что запрещено законом. Об инциденте рассказали в городской администрации. 

В каждой из комнат собственник сделал кухню, душ, санузел и кладовую. Такую перепланировку мужчина не согласовал, но и шансов на это у красноярца не было - такие махинации запрещены. 

«Тревогу забили соседи, существенно возросла нагрузка на коммуникации – системы водоснабжения и канализацию, а также электрические сети», - пояснили в мэрии. 

Собственнику выдали предписание, которое он не исполнил в течение трех месяцев. Администрация Советского района обратилась в суд - у нарушителя в ближайшее время заберут квартиру. Приводить ее в порядок будет новый собственник жилья. 

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