Красноярца лишили пятикомнатной квартиры из-за перепланировки

Жителя Советского района лишили права собственности на пятикомнатную квартиру по ул. Воронова. Мужчина самовольно сделал пять гостинок, что запрещено законом. Об инциденте рассказали в городской администрации.

В каждой из комнат собственник сделал кухню, душ, санузел и кладовую. Такую перепланировку мужчина не согласовал, но и шансов на это у красноярца не было - такие махинации запрещены.

«Тревогу забили соседи, существенно возросла нагрузка на коммуникации – системы водоснабжения и канализацию, а также электрические сети», - пояснили в мэрии.

Собственнику выдали предписание, которое он не исполнил в течение трех месяцев. Администрация Советского района обратилась в суд - у нарушителя в ближайшее время заберут квартиру. Приводить ее в порядок будет новый собственник жилья.