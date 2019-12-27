В крае должник попытался спрятать технику за 38 млн рублей от приставов

В Красноярском крае должник попытался спасти лесозаготовительную технику от ареста - он собирался переправить ее на пароме в соседнее село. Об этом рассказали в УФССП по краю.

Техника была куплена у крупной иркутской промышленной компании за 38 млн рублей в рассрочку. Покупатель обещал расплачиваться за машину ежемесячно, но перестал выходить на связь с поставщиком. У красноярской фирмы накопилась задолженность в 12,9 млн рублей.

«Поставщик обратился в суд, который вынес постановление в обеспечение исковых требований наложить арест на имущество компании-должника», - рассказали в ведомстве.

Пытаясь спасти машину, должник решил переправить ее в Енисейский район. Приставы узнали о планах и задержали недобросовестного покупателя в 180 км от Красноярска - тягач успел дотянуть трал до села Казачинское.

В итоге пристав наложил арест на технику и передал ее поставщику.

Фото: УФССП